Симоненко выгнал Грача из КПУ и разогнал крымский реском

Президиум центрального комитета Компартии в четверг постановил исключить Леонида ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского рескома, сообщила пресс-служба политсилы.

До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

"Президиум ЦК Компартии Украины на своем заседании рассмотрел ситуацию, связанную с систематическими нарушениями крымским рескомом устава КПУ и принципов демократического централизма, выражающимися в невыполнении решений вышестоящих партийных органов", - говорится в пресс-релизе.

Президиум подтвердил свое решение от 10 декабря об освобождении Юрия АКСЮТИНА от обязанностей второго секретаря Крымского рескома Компартии Украины и исключении его из членов КПУ.

Напомним, внеочередной пленум рескома КПУ 14 декабря избрал главой комитета партии в Крыму ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Ранее ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.