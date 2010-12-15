Грач: расправа надо мной - заказ "донецких"

Депутат Верховной Рады Украины, коммунист Леонид ГРАЧ считает, что объединенный пленум центрального комитета и центральной контрольной комиссии Компартии освободил его от должности первого секретаря крымского рескома КПУ «по заказу» «донецких», деятельность которых он критикует.

«Что касается моей ситуации. Я прекрасно понимаю, что за этим стоят «донецкие», начиная от Крыма, заканчивая Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ Я знаю, какая донецкая группа - заказчики расправы надо мной Я прекрасно знаю, какую лепту (премьер Крыма, лидер крымских «регионалов») ДЖАРТЫ внес в эти вещи, какие (были) договоренности», - сказал политик в среду вечером в эфире крымской телерадиокомпании «Черноморская».

ГРАЧ в очередной раз заявил о попытке «клановой системы» установить в государстве авторитаризм и диктатуру.

«Я обязан поднимать свой голос и говорить о том, что мы (Компартия) в присутствии этого большинства (в парламенте Украины) обслуживаем донецкий клановый интерес и капитал», - сказал он.

Коммунист заявил также, что ЯНУКОВИЧ не выполняет своих предвыборных обещаний.

«Последние полгода расставили точки над «i». Мы с Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ крупно ошиблись! (Я имею в виду) страну, общество, крымчан, которые голосовали в январе», - сказал ГРАЧ.

По его словам, оппонентам не удастся заставить его молчать. «Вы рот мне никогда не закроете! У меня рот может закрыться, когда я умру», - сказал политик.

Коммунист добавил, что для него важно, чтобы Компартия «шла по тому курсу, который определен марксистко-ленинской теорией».

Политик допускает попытку исключить его из рядов Компартии.

«Формально попытка может быть такова, но весь вопрос в том, что (14 декабря) крымский республиканский комитет партии четко и ясно ответил, что им, коммунистам Крыма, в соответствии с уставом решать, кому быть в партии, кто их будет возглавлять и так далее», - заявил ГРАЧ.

Помимо этого, он выразил сомнение в возможности роспуска руководством Компартии крымского рескома.

«Для этого нет никаких оснований… Есть коммунисты. Есть устав. Есть право формировать, избирать свои органы. И коммунисты, и только коммунисты - в данном случае Крыма - решат, кто у них должен стоять во главе, кто - входить в республиканский комитет партии, и каким курсом следовать», - подчеркнул ГРАЧ.

Внеочередной пленум рескома КПУ 14 декабря избрал главой комитета партии в Крыму ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Ранее ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Первый вице-премьер правительства Крыма, сторонник Партии регионов Павел БУРЛАКОВ 14 декабря заявил журналистам, которые спросили, связана ли ситуация в КПУ вокруг ГРАЧА с его критикой ПР во время выборов, что он не является членом Компартии и ему нечего комментировать.

Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО 15 декабря в комментарии СМИ назвал решение крымского пленума о восстановлении ГРАЧА в должности главы рескома нелегитимным и заявил, что руководство КПУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о его членстве в партии и в парламентской фракции.

ГРАЧ - первый секретарь новосозданного крымского рескома с сентября 1993 года.