66 крымским инвалидам войны дали автомобили

66 жителей Крыма - инвалидов Великой Отечественной войны первой группы и участников боевых действий - получили новые автомобили, сообщила пресс-служба постоянного представителя президента Украины в автономии.

33 новых «Таврии» были приобретены за счет государственного бюджета Украины, еще 33 - за счет средств бюджета Крыма.

«На площади Ленина в Симферополе вручили 65 ключей от машин, один из ветеранов не смог принять участие в мероприятии, ключи от автомобиля ему передадут позже», - говорится в пресс-релизе.

2010 год объявлен годом ветеранов Великой Отечественной войны.

В начале декабря в Крыму были вручены ключи от новых автомобилей 29 инвалидам первой группы Великой Отечественной войны.