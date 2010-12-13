Симоненко пообещал пока не исключать Грача из Компартии

Снятый с должности первого секретаря крымского республиканского комитета Компартии Леонид ГРАЧ пока не будет исключен из партии, ему дана возможность сделать выводы из критики партийцев, заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО в комментарии «Главреду».

«Вопрос о снятии ГРАЧА с должности первого секретаря крымского рескома партии и выведении его из состава ЦК был поставлен по инициативе 21 секретаря областных комитетов партии, поскольку в партии все без исключения должны отвечать за нарушения партийной дисциплины. ГРАЧУ не первый раз высказывается критика и товарищеские пожелания, но он из этого не делал выводов. В то же время, я не вынес на рассмотрение вопрос об исключении ГРАЧА из партии, поскольку ему надо дать возможность доказать, что как член партии он умеет делать выводы из товарищеской критики и работать на партию», - сказал СИМОНЕНКО.

Объединенный пленум центрального комитета и контрольной комиссии Компартии 11 декабря вывел ГРАЧА из состава ЦК и освободил его от должности первого секретаря крымского рескома КПУ «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Нардеп пока не комментирует это решение.

На 14 декабря созван внеочередной пленум рескома для обсуждения кадровых решений руководства партии.

ГРАЧ критиковал СИМОНЕНКО за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.