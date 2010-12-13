Крым предупреждают о плохой погоде во вторник

Крымское управление МЧС предупреждает жителей региона о сложных погодных условиях на полуострове во вторник, 14 декабря, - синоптики прогнозируют сильный снег с дождем, местами - налипание мокрого снега, гололед и гололедицу.

«Руководителям министерств, ведомств и предприятий следует принять необходимые меры для обеспечения безаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения при ухудшении погодных условий», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, МЧС объявляло на 10-11 декабря штормовое предупреждение в регионе из-за плохой погоды, вызванной вторжением арктического холодного воздуха.