Крым предупреждают о плохой погоде во вторник
17:10, 13 декабря 2010Крым
0
Будет скользко и мокро
Крымское управление МЧС предупреждает жителей региона о сложных погодных условиях на полуострове во вторник, 14 декабря, - синоптики прогнозируют сильный снег с дождем, местами - налипание мокрого снега, гололед и гололедицу.
«Руководителям министерств, ведомств и предприятий следует принять необходимые меры для обеспечения безаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения при ухудшении погодных условий», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Напомним, МЧС объявляло на 10-11 декабря штормовое предупреждение в регионе из-за плохой погоды, вызванной вторжением арктического холодного воздуха.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter