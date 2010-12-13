Прокуратура завела дело на нерадивую мать

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей жительницей Крыма, которое привело к гибели младенца из-за полученных при падении травм, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, не уточнив обстоятельства происшествия.

„Установлено, что мать не смотрела за ребенком, ограничивала его в еде и одежде, оставляла надолго одного, а от социальных служб, которые пытались вмешаться в ситуацию, пряталась”, - говорится в пресс-релизе.

Ведется следствие.