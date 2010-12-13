Память расстрелянных нацистами крымчаков и евреев почтили в Крыму

В Крыму, в районе 10-го километра феодосийского шоссе - на месте массового расстрела мирных жителей фашистами в сороковых годах прошлого века, прошел траурный митинг в память о тысячах погибших крымчаков и евреев.

«Это место называют «полем смерти», а события тех декабрьских дней 1941 года - крымским Холокостом. Тогда здесь были расстреляны тысячи безвинных людей», - говорится в сообщении пресс-службы постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Память погибших почтили молитвой и минутой молчания, были зажжены свечи.

Фашисты расстреляли 14 тысяч евреев и крымчаков 11-13 декабря 1941 года близ Симферополя.

Траурные мероприятия в Крыму проводятся на официальном уровне с 2004 года.