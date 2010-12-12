Два человека погибли в ДТП в Крыму

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате опрокидывания автомобиля 11 декабря в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Водитель «Тойоты» не справился с управлением возле села Абрикосовка, машина выехала на обочину дороги и перевернулась.

В аварии погибли водитель и пассажир, проживавшие в Евпатории.

Женщина-пассажирка, также жительница Евпатории, доставлена в больницу.