Два человека погибли в ДТП в Крыму
20:14, 12 декабря 2010Крым
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"Тойота" перевернулась
Два человека погибли, еще один получил травмы в результате опрокидывания автомобиля 11 декабря в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Водитель «Тойоты» не справился с управлением возле села Абрикосовка, машина выехала на обочину дороги и перевернулась.
В аварии погибли водитель и пассажир, проживавшие в Евпатории.
Женщина-пассажирка, также жительница Евпатории, доставлена в больницу.
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