Yalta Rally станет этапом Кубка мира

Гонки Prime Yalta Rally включены в календарь международных соревнований по авторалли Intercontinental Rally Challenge (IRC) на 2011 год, сообщает официальный сайт IRC.

Этап в Ялте будет четвертым в календаре гонок и пройдет 2-4 июня.

Для определения страны, в которой пройдет этап мирового ралли, спецкомиссия инспектировала дороги в Турции, Испании, Италии и Украине, соревновавшихся за право проведения гонки, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«5-7 декабря проведен осмотр дорог в районе Ялты, комиссия приняла решение, что трасса не требует каких-либо дополнительных улучшений - она подходит в том виде, в котором есть сегодня», - говорится в пресс-релизе.

Крымские власти рассчитывают, что проведение этапа Кубка мира по авторалли позволит региону увеличить поступления в бюджет от курортно-рекреационной сферы.

Министерство курортов и туризма автономии ожидает до 250 тысяч фанатов автоспорта и обещает разместить их в достойных условиях.

Yalta Rally появилось в 2005 году и ежегодно проходит на трассах вблизи Ялты, а также на горе Ай-Петри. В гонках принимают участие экипажи из разных стран мира.