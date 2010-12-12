Леонид Грач уже не лидер коммунистов Крыма

Объединенный пленум центрального комитета (ЦК) и центральной контрольной комиссии Коммунистической партии Украины принял решение вывести депутата Верховной Рады Леонида ГРАЧА из состава ЦК и освободить его от должности первого секретаря крымского республиканского комитета КПУ, сообщила пресс-служба КПУ.

ГРАЧ выводится из ЦК и отстраняется от руководства крымским рескомом «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии», говорится в сообщении.

Кроме того, пленум решил вывести из состава ЦК и исключить из партии первого секретаря Ялтинского горкома КПУ Александра КОРОБЕЙНИКОВА «за грубое нарушение партийного устава и действия, направленные на раскол городской парторганизации».

Также сообщается, что президиум ЦК решил исключить из партии второго секретаря крымского рескома КПУ Юрия АКСЮТИНА «за грубое нарушение устава и действия, направленные на раскол крымской парторганизации».