Врач, выдавший фальшивую справку гонщице на "Порше", заработал дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «служебный подлог» в отношении медика, который после дорожной аварии выдал водителю, врезавшейся на автомобиле «Порше» в три припаркованных машины в Симферополе, справку о состоянии здоровья, не соответствующую действительности, сообщил УНИАН специалист пресс-службы крымского управления ГАИ Николай АСТАПОВ.

Оперативники выяснили, что анализы за участника ДТП, которое произошло 7 декабря в Симферополе, сдавал другой человек, информирует пресс-служба крымского управления МВД, отказываясь уточнять обстоятельства аварии.

«Речь идет об этой женщине (Марии ВЕЛИЖАНСКОЙ). Все факты указывали на то, что она была в состоянии опьянения», - сказал АСТАПОВ, добавив, что после выдачи медиком липовой справки «остается только догадываться», в каком именно: алкогольном или наркотическом.

Санкция статьи уголовного кодекса «служебный подлог» - штраф до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Невестка депутата Верховной Рады Украины, одного из лидеров крымского БЮТ Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО Мария за рулем автомобиля «Порше Кайен», двигаясь задним ходом, зацепила «Москвич» и «Мерседес», после чего, проехав около полусотни метров, врезалась в еще один «Мерседес» - от удара он перевернулся. В аварии никто не пострадал.

28-летней женщине дал порулить проживающий в Германии друг семьи. Госавтоинспекция составила админпротокол и выясняет законность нахождения иномарки в Украине. Машина отправлена на штрафплощадку.