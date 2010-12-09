Зарплата контрактника не может быть ниже средней в Севастополе

Зарплата украинского военнослужащего контрактной службы не должна быть ниже средней зарплаты в Севастополе, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ в эфире телеканала «Бриз».

«Не может контрактник получать меньше, чем средняя зарплата по городу, которая у нас составляет 2 тыс. 300 грн., а на контракте человек получает 1 тыс. 200 - 1 тыс. 300 грн.», - сказал он.

По мнению САРАТОВА, низкая зарплата контрактников - это «та проблема, которая должна волновать государство, и которая, безусловно, волнует флот».

Он считает «абсолютно правильной задачу перехода к профессиональной армии», но отмечает, что не создаются дополнительные условия для того, чтобы «мужчина служил в армии, служил во флоте».

САРАТОВ заявил, что поддерживает тесный контакт с командующим ВМС Украины адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ, поэтому представляет ситуацию и вопросы военных воспринимает, «как свои».