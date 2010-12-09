Кабмин подкинул 10,8 млн. грн. на ремонт водовода Керчи

Кабинет министров Украины выделил 10 млн. 795 тыс. грн. для проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на магистральном водоводе крымского города Керчь, говорится в распоряжении правительства №2200 от 8 декабря.

Деньги выделяются из резервного фонда госбюджета.

Кабмин поручил Совету министров Крыма в недельный срок утвердить перечень расходов, связанных с проведением ремонта на водоводе.

В конце июля этого года произошла авария на водоводе Керчи, из-за которой около 40 тысяч жителей верхних этажей домов временно недополучали воду. Подобные аварии происходят регулярно из-за изношенности городских сетей.