Пьяный разбился при падении с 15-го этажа в Симферополе
10:00, 09 декабря 2010Крым
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Молодой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выпал с 15-го этажа двадцатиэтажного дома в Симферополе и разбился насмерть, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям во второй половине дня 8 декабря.
28-летний мужчина упал на крышу балкона третьего этажа многоэтажки.
«При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в пресс-релизе.
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