Пьяный разбился при падении с 15-го этажа в Симферополе

Молодой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выпал с 15-го этажа двадцатиэтажного дома в Симферополе и разбился насмерть, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям во второй половине дня 8 декабря.

28-летний мужчина упал на крышу балкона третьего этажа многоэтажки.

«При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в пресс-релизе.