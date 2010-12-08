Крым намерен заложить 20 млн. грн. на памятники в бюджете-2011

Крым намерен заложить в 2011 году в стабилизационном фонде республиканского бюджета около 20 млн. грн. на развитие музеев, заповедников и памятников культурно-исторического наследия полуострова, заявила заместитель председателя Совета министров автономии Екатерина ЮРЧЕНКО, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Объекты культуры и истории - это огромный ресурс для развития Крыма. Мы должны бережно сохранять наше наследие, активно проводить фестивали и выставки, популяризировать Крым за границей», - отметила вице-премьер.

В 2011 году планируется приступить к созданию в Симферополе музея «Неаполь Скифский», продолжить работу по сохранению Ливадийского дворца-музея, Ханского дворца в Бахчисарае, дома-музея Чехова в Ялте, внимание будет уделяться сельским клубам и библиотекам.

ЮРЧЕНКО также сообщила, что в разработанной стратегии социально-экономического развития Крыма до 2020 года заложены новые подходы к развитию объектов культуры и их использованию. «Музеи и заповедники должны обладать эффективным кадровым потенциалом, вводить эффективный менеджмент и из дотационных стать прибыльными», - сказала она.