Завод "Фотон" пустят с молотка

Стартовая цена акций - $8,3 млн.

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 99,485% акций завода "Фотон" (Симферополь, Крым), сообщает официальное издание фонда "Ведомости приватизации". Начальная стоимость пакета акций составляет 66 млн. 511 тыс. грн. Конкурс по продаже акций ОАО "Фотон" состоится через 50 дней со дня его объявления (опубликовано 8 декабря.). Справка УНИАН. "Фотон" занимается производством телевизионной техники. Объем произведенной продукции по итогам 2009 года составил 3 млн. 964 тыс. грн., за III квартал 2010-го - 897 тыс. грн. По результатам III квартала 2010 года убыток предприятия составил 1 млн. 377 тыс. грн., дебиторская задолженность - 1 млн. 757 тыс. грн., кредиторская задолженность - 2 млн. 131 тыс. грн. Уставный фонд ОАО "Фотон" составляет 66 млн. 855 тыс. грн.

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