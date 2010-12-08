Крым подготовился к зиме

Служба автомобильных дорог в Крыму заготовила 13,2 тыс. кубометров противогололедного материала для обеспечения борьбы с зимней непогодой, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

«Крымавтодор» заключил 41 договор на привлечение техники сторонних организаций, которая будет задействована для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Дорожники установили 860 зимних комплектов «Скользкая дорога», «Гололедица», «Влажное покрытие» на дорогах общего пользования государственного и местного значения.

ГАИ с помощью информационных панно и дорожных знаков введет ограничение на движение транспорта на отдельных участках дорог.

«Это позволит в период обильного выпадения снега избежать возникновения аварийных ситуаций и заторов на горных перевалах автодороги "Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта"», - считают в Совмине Крыма.