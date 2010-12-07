Крымский вице-премьер и российский олигарх не поняли друг друга

Первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ удивлен заявлением председателя совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александра ЛЕБЕДЕВА о намерении через суд взыскать с него 3 млн. грн. за высказывания, которые, по мнению российского бизнесмена, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

БУРЛАКОВ сказал журналистам в Симферополе, что относит такого рода заявления «не больше, чем к пиару».

«Эта тема мне вообще удивительна, почему бизнесмен выбрал стиль публичных высказываний, даже ни разу не пообщавшись с Советом министров и не узнав, какая наша позиция. Я думаю, что надо было просто пообщаться, и не было бы вообще никаких проблем», - сказал крымский вице-премьер, отметив, что ЛЕБЕДЕВУ не нужно доверять сплетням и слухам.

Сотрудники СБУ в начале ноября произвели выемку документов в подконтрольном ЛЕБЕДЕВУ пансионате «Море» в рамках, по данным пресс-центра СБУ, расследования уголовного дела о незаконном решении мэрии Алушты об уменьшении доходной части бюджета города почти на 5 млн. грн.

В конце ноября, выступая на международном инвестиционном форуме в Ялте, БУРЛАКОВ заявил, что ЛЕБЕДЕВЫМ «занимаются налоговые службы, которые сегодня видят, что был уход от уплаты налогов».

Бизнесмен через свою пресс-службу заявил, что не является налоговым резидентом Украины, а предприятия группы НРК в Крыму - одни из крупнейших налогоплательщиков. В качестве компенсации морального ущерба бизнесмен собирался требовать от БУРЛАКОВА 3 млн. грн.

Тем временем, 7 декабря, пресс-служба «Национальной резервной корпорации» заявила, что Железнодорожный суд Симферополя отменил постановление следственного отдела налоговой милиции о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами ЗАО «Санатория «Слава», который также является одним из предприятий НРК в Крыму.

«Уголовное дело было возбуждено 20 октября в связи с тем, что ЗАО «Санаторий «Слава» якобы недоплатило в бюджет налог на прибыль в сумме 4 млн. 414 тыс. 382 грн. Однако в ходе разбирательства в суде выяснилось, что, согласно заключению назначенной Окружным административным судом АРК судебной экономической экспертизы, необходимость уплаты этой суммы не подтверждается», - говориться в сообщении.