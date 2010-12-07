Избиение журналиста-депутата квалифицировано как хулиганство

Милиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений корреспонденту региональной газеты «Заря Тарханкута» - депутату Черноморского поселкового совета Крыма от Партии регионов Сергею АНТИПЕНКО и возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

«В настоящее время судебно-медицинская экспертиза проводит обследование пострадавшего с целью установления степени тяжести телесных повреждений», - говорится в пресс-релизе.

По данным МВД, АНТИПЕНКО обратился с заявлением в райотдел милиции 1 декабря.

Напомним, газета утверждает, что трое неизвестных избили журналиста металлическими прутьями в первый день зимы в поселке Черноморское. Коллектив издания связывает нападение на АНТИПЕНКО с его критикой в адрес поселкового председателя.

Киевский независимый медиа-профсоюз потребовал от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА расследовать происшествие.