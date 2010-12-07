4 госВЭС объединят в одну компанию в Крыму

Министерство промышленной политики, топлива и энергетики Крыма предлагает создать в 2011 году Крымскую энергогенерирующую компанию на базе четырех государственных ветроэлектростанций автономии мощностью 63,2 МВт, сообщил глава ведомства Игорь ЗОСИМОВ во вторник журналистам в Симферополе.

«Управление станциями на уровне республики позволит привлечь реального инвестора, который оздоровит экономическую обстановку на них», - отметил глава минпромтопэнерго Крыма.

ЗОСИМОВ заявил, что инициатива нашла поддержку у Виктора ЯНУКОВИЧА. «Поручение президента по Крыму от 3 августа предполагает рассмотреть вопрос о передаче четырех электростанций, болтающихся в разных ведомствах, в собственность республики. Мы будем работать над этим, постараемся создать Крымскую энергогенерирующую компанию как флагмана в вопросе развития ветроэнергетики в Крыму», - сказал министр.

Кроме того, в планах минпромтопэнерго Крыма на 2011 год начать работы по строительству парогазовой электростанции в городе Щелкино, выполнить проектные работы по строительству ВЛ-330 кВ «Западно-Крымская-Севастополь» (с реконструкцией подстанций «Севастополь» и «Западно-Крымская»), ввести в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 20 МВт на Сакских теплосетях, провести реконструкцию 122 км электросетей 0,4-110 кВ, построить и реконструировать подстанции 10-110 кВ (42 штуки) и начать внедрять схему развития магистральных и распределительных сетей региона до 2014 года.