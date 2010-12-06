В Крыму самовольно занято 3 тысячи га земли

Площадь самовольно занятой в Крыму земли составляет три тысячи один гектар, выяснили власти региона, проведя инвентаризацию самозахватов, сообщил республиканский комитет по земельным ресурсам.

1198 га захвачено в Симферопольском районе, 451,88 га - в Судакском регионе, 364,77 га - в Симферополе, 310,56 га - в Алуштинском регионе, 238,24 га - в Ленинском районе, 243 га - в Феодосийском регионе, 144,646 га - в Ялтинском регионе, 40,3 га - в Евпатории, 9,6 га - в Бахчисарайском районе.

На самозахватах расположены больше 9,1 тыс. самостроев, в частности, 1125 капстроений и 706 строений, используемых для проживания.

Руководитель рескомзема Александр ЧАБАНОВ ранее сообщил, что самострои есть как на свободных землях, так и землях, собственниками которых являются министерства обороны и АПК.

По каждому участку будет приниматься отдельное решение: если земля свободна, будет закладываться финансирование на разработку генпланов с последующим выделением, если участок занят, комитет уточнит, как он используется и можно ли его передать в коммунальную собственность.

«Некоторые участки не используются по целевому назначению десятилетиями», - подчеркивает рескомзем.

Комитет по делам национальностей должен определить количество претендентов на получение земли.

Итоги этой работы планируется подвести к концу года.