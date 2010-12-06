Севастопольские городки надо использовать эффективнее - горсовет

Председатель севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ надеется на более эффективное использование земель некоторых военных городков.

Сейчас стоит задача по разработке программы, касающейся военных городков.

«Это очень важно для города. Мы знаем, что большие площади находятся в пользовании воинских частей, они не всегда используются максимально эффективно, и то, что сегодня такая программа есть - а там около полутора десятков военных городков - дает основания для надежды на более эффективное использование этих земель как в интересах военных (это строительство жилья), так и в интересах города - для создания привлекательной инфраструктуры», - сказал глава горсовета в понедельник журналистам в Севастополе.