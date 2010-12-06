Крым введет электронную соцкарту

Совет министров Крыма выступил с инициативой проведения в регионе эксперимента по созданию информационно-аналитической системы регионального управления и внедрению электронной социальной карточки.

Инициативу, изложенную в проекте постановления Кабинета министров Украины, одобрили на заседании правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития, сообщила пресс-служба председателя комитета, вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

Таким образом, по словам ТИХОНОВА, к Киеву, Харьковской и Черновицкой областям, в которых ранее запланировали проводить в 2010-2011 годах эксперимент по созданию информационно-аналитической системы регионального управления и внедрению электронной соцкарточки, присоединился Крым.

«Усилия правительства направлены на усовершенствование системы социальной защиты населения. Обратите внимание, существующая система сформирована на основе системы социальной защиты населения УССР, которая, понятно, не может отвечать потребностям настоящего дня. Необходимо выработать прозрачный механизм выдачи получателям социальной помощи компенсационных и дотационных выплат, а также внедрить централизованный контроль над целевым использованием средств, которые выделяются на социальные цели», - отметил вице-премьер.

Правительство приняло постановление «О внедрении электронной социальной карточки» в октябре.