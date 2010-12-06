Янукович обещает показать армии чиновников кузькину мать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в государственном бюджете на 2011 год должны быть значительно сокращены расходы на содержание органов государственной власти всех уровней, что станет возможным благодаря проведению административной реформы.

«Нам нужно реформировать и модернизировать страну. Нужно избавляться от коррупции. Нужно приводить финансы в порядок. Вы посмотрите, какая армия чиновников у нас сейчас, государственных служащих. Насколько увеличился штат в каждом министерстве, ведомстве, местном самоуправлении», - отметил ЯНУКОВИЧ в интервью телеканалу «Интер».

Он подчеркнул, что действующая власть работает уже полгода над административной реформой.

«Этот бюджет (на 2011 год) должен уже учесть административную реформу. Мы должны значительно сократить государственный аппарат. Решение будем принимать в этом году», - заявил президент.