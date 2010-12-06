Крымские пограничники гордо отказались от $50 взятки

Гражданину Узбекистана, который пытался дать пограничникам пятьдесят долларов взятки в аэропорту Симферополя пятого декабря, на пять лет запрещен въезд в Украину, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления государственной погранслужбы.

При проверке документов пассажиров рейса «Симферополь-Ташкент» в паспорте узбека обнаружена американская купюра. «Факт был задокументирован, дальше документ изучала специальная комиссия. Установлено, что владелец паспорта задержался в Украине без регистрации на год и четыре месяца дольше положенного срока. Узбек заявил, что преднамеренно вложил деньги в документ для уплаты штрафа на месте», - говорится в пресс-релизе.

Пограничники оформили протокол об административном правонарушении и выписали 680 гривен штрафа для уплаты за границей.

«Решением начальника симферопольского погранотряда гражданину запрещен въезд в Украину сроком на пять лет, пятидесятидолларовая купюра возвращена законному владельцу», - рапортует погранслужба.