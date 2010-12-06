Севастополь и Керчь отсалютуют армии
10:39, 06 декабря 2010Крым
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Рада 6 декабря 1991 года приняла закон о Вооруженных силах...
Праздничные фейерверки и салют двадцатью залпами пройдут в девяти украинских городах, в том числе в Керчи и Севастополе, шестого декабря по случаю девятнадцатилетия Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Михаил ЕЖЕЛЬ.
Фейерверки начнутся в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 20 часов.
Верховная Рада 6 декабря 1991 года приняла закон о Вооруженных силах страны.
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