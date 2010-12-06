Севастополь и Керчь отсалютуют армии

Праздничные фейерверки и салют двадцатью залпами пройдут в девяти украинских городах, в том числе в Керчи и Севастополе, шестого декабря по случаю девятнадцатилетия Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

Фейерверки начнутся в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 20 часов.

Верховная Рада 6 декабря 1991 года приняла закон о Вооруженных силах страны.