Евпатория соберет Дедов Морозов в километровый хоровод

Километровый хоровод с участием Дедов Морозов, Снегурочек, Снеговиков, Лис и Зайцев устроит крымский город Евпатории 18 декабря в рамках шестого республиканского фестиваля-конкурса «Санта-Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз», сообщило министерство культуры Крыма.

Евпатория пригласила на конкурс Дедов Морозов и Снегурочек несколько сотен гостей из регионов Украины и ближнего зарубежья.

«Все они, взявшись за руки, пройдут по улицам курортного города до Театральной площади хороводом длиною более километра. Такого мощного хоровода с участием Дедов Морозов Украина еще не видела», - заявляют организаторы.

«Гвоздем» фестиваля-конкурса станут состязания Дедов Морозов и Снегурочек - будут определены «Лучший Дед Мороз Крыма 2011 года», «Снегурочка-2011», первый и второй вице-Дед Мороз, а также обладатели призов в номинациях: «Лучший костюм и грим», «Лучшее новогоднее поздравление», «Лучшая игра для детей, «Лучшая игра для взрослых», «Интерактивный Дед Мороз».

Самому обаятельному участнику фестиваля достанется приз зрительских симпатий. Имена призеров назовут 19 декабря.

Праздник организовали минкультуры Крыма, республиканское учреждение «Научно-методический центр культуры, искусства и народного творчества», городской совет Евпатории и евпаторийский центр досуга.