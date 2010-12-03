78% пассажиров севастопольских троллейбусов - льготники

78% от общего количества перевезенных троллейбусами Севастополя пассажиров являются льготники - то есть, на каждых двух пассажиров, оплачивающих проезд, приходится 3,6 льготника, сообщил директор коммунального предприятия "Севэлектроавтотранс" Василий ЦЫБУЛЬКИН на коллегии севастопольской администрации, рассматривавшей вопрос оптимизации работы электротранспорта.

Внутригородские пассажирские перевозки электротранспортом по количеству перевезенных пассажиров составляют около 67% от общего городского пассажиропотока.

В то же время, участники коллегии отметили сложную ситуацию, которая сложилась на предприятии. Так, из 148 пассажирских троллейбусов только 110 единиц принимают участие в движении, остальные находятся в продолжительных простоях из-за отсутствия комплектующих и запасных частей.

Кроме того, в 2010-2011 году 20% подвижного состава троллейбусного парка требует списания по сроку службы. Новые троллейбусы с 2007 года не закупаются.

На основных маршрутах движения троллейбусов находятся в аварийном состоянии и требуют срочной замены 120 опор контактной сети 25 км контактных линий.

Для улучшения ситуации на предприятии коллегия рекомендовала руководителям ряда структур обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к работе городского электротранспорта в холодных условиях 2010-2011 года и их финансирование в размере - 9 924,4 тыс. грн.