Компания Порошенко купила 60% акций "Севморзавода"

ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» (Киев) стал владельцем 59,9585% акций ОАО «Севастопольский морской завод» (Севморзавод, Севастополь), сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что такие данные предприятие получило 2 декабря от независимого регистратора.

Компания Malter Enterprises Ltd. (Кипр), которой принадлежало 59,9585% акций «Севморзавода», выбыла из числа акционеров, а фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» стал владельцем этого количества акций завода.

Разрешение Антимонопольного комитета на приобретение акций «Севморзавода» фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», принадлежащий главе совета Национального банка Украины Петру ПОРОШЕНКО, получил в сентябре 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в структуру которого входят 11 обществ с ограниченной ответственностью, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия, в том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.

По состоянию на апрель 2009 года, основными акционерами предприятия выступали контролируемая российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ компания Malter Enterprises Ltd. (43,95 акций) и аффилированная с группой «Укрпроминвест», почетным президентом которой выступает ПОРОШЕНКО, компания Vernon Holdings Ltd. (29,36%).

По итогам 2009 года «Севморзавод» сократил чистый убыток на 2,47%, по сравнению с 2008 годом, до 33,93 млн. грн.