29 крымчан получили автомобили ко дню инвалидов

29 жителей Крыма получили автомобили, приобретенные за счет средств государственного бюджета, в Симферополе в преддверии международного дня инвалидов, сообщила пресс-служба Совета министров автономной республики.

Первый заместитель председателя крымского правительства Павел БУРЛАКОВ заявил, что в ближайшее время еще 33 ветерана, инвалида Великой Отечественной войны станут обладателями машин.

«Совету министров удалось изыскать в бюджете республики 1 миллион 220 тысяч гривен на покупку автомобилей. В целом, в 2010 году предусмотрено приобрести и выдать 118 автомобилей «Славута» трех модификаций», - сказал вице-премьер.

Генеральная ассамблея ООН в 1992 году провозгласила 3 декабря международным днем инвалидов и призвала правительства всех стран мира обратить внимание на положение людей с ограниченными возможностями.