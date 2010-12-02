Вооруженный налет на супермаркет совершен в Симферополе (фото)

Житель Крыма ранил охранника супермаркета «Фуршет» в Симферополе, пытаясь скрыться со 150 тысяч гривен после вооруженного ограбления, но был задержан. Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «разбой», сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«После 19 часов первого декабря мужчина, угрожая кассиру оружием, завладел наличностью. При попытке покинуть магазин налетчик был задержан охранником, выстрелил и ранил его», - отметила прокуратура.

На место происшествия выезжал прокурор Симферополя Радион РАТИА.

Милиция проводит расследование.

24-летний мужчина, совершивший нападение, доставлен в изолятор временного содержания.

Жизнь пострадавшего охранника магазина вне опасности, он находится в больнице.

Фото пресс-службы крымского управления МВД