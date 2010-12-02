Создание СП с "Газпромом" губительно для Украины - эксперт

Создание «Газпромом» и «Нефтегазом» двух совместных предприятий для добычи газа в Украине и разработки структуры Палласа на шельфе Черного моря является для российской стороны выгодными проектами, а для Украины - губительными, заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ в интервью УНИАН.

«Для украинского народа их последствия будут намного хуже, чем печально известные газовые контракты от 19 января 2009 года вместе с харьковскими соглашениями и проблемами «РосУкрЭнерго». В результате создания таких СП энергетическая, а, следовательно, национальная безопасность нашего государства ослабится в интересах России», - отметил он.

НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» создадут два совместных предприятия по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке месторождения на черноморском шельфе. Такая договоренность достигнута 1 декабря в Москве на встрече председателя главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

По словам эксперта, если договоренности будут реализованы, то впервые иностранная компания будет допущена к освоению украинских национальных природных ресурсов.

«Такого еще не было за все годы независимости. Предыдущие президенты и правительства не допускали иностранцев к освоению стратегических природных запасов, которые по Конституции принадлежат народу, а не отдельным, даже очень высокопоставленным временным власть предержащим. Такое практикуют, как правило, марионеточные правительства, например в Африке. Но не в цивилизованной Европе», - отметил СОКОЛОВСКИЙ.

«Москва уже теперь доминирует над процессом, даже по формальным признакам. Это видно хотя бы по тому, что 1 декабря этого года с официальным представителем Украины - министром топлива и энергетики - переговоры относительно СП вел не российский министр, а руководитель компании, который не имеет государственного статуса. Очевидно, таким образом Москва унижает министра суверенного государства, с одной стороны, а с другой - избегает государственной ответственности за будущие последствия», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, для добычи в Украине шахтного метана и освоения структуры Палласа СП с иностранцами не нужно.

«Наша добывающая отрасль, в случае ее грамотного реформирования и использования национального научного и производственного потенциала, способна реализовать такие проекты самостоятельно, с привлечением на приемлемых условиях дешевых кредитов и новейших технологий. Но власть, вместо того, чтобы этим заниматься, пошла другим путем - раздавать народные богатства. Таким образом, власть в Украине показала свою безответственность перед украинским народом и несостоятельность исполнять свои функции», - заявил СОКОЛОВСКИЙ.