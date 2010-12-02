Россия пустила три "праздничных" поезда в Крым

"Российские железные дороги" назначили три дополнительных поезда в крымском направлении на новогодние праздники, сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд 219/220 "Москва - Симферополь" отправится из Москвы 30 декабря, из Симферополя - 31 декабря.

Поезд 233/234 "Москва - Севастополь" идет из российской столицы 28, 29, 30 декабря и 1 января, из Севастополя он отправляется 29, 30, 31 декабря и 2 января.

Поезд 29/30 "Москва - Симферополь" отправляется из Москвы 26, 27, 28, 29 декабря и 2, 4, 6, 8, 9 января, из Симферополя - 27, 28 декабря и 3, 5, 7, 9 и 10 января.

В целом, "РЖД" пустили на праздники в Украину девять дополнительных поездов.