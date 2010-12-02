Чиновникам могут урезать пенсии

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявил, что при принятии государственного бюджета на 2011 год предусматривается «урезать» пенсии и зарплаты чиновников.

«Предусматривается при принятии бюджета урезать пенсии, я имею в виду тем, кто получает огромные пенсии. Зарплаты и пенсии, имеющие высокий уровень, необходимо привести в соответствие», - сказал спикер в эфире радио «Эра-FM».

Однако, считает ЛИТВИН, такая мера «не даст возможности наполнить бюджет, поскольку это будут не такие большие средства».

«Вместе с тем, когда сегодня власть ведет речь о том, что сложно, надо потерпеть, то люди закономерно ставят вопрос, что надо потерпеть всем», - сказал спикер.

ЛИТВИН заявил, что власти, которая призывает «затянуть пояса», необходимо и самой сделать это. «Момент достаточно сложный, и, очевидно, надо его переживать всей власти вместе с людьми», - сказал председатель парламента.

Он также сообщил, что обратился к правительству с просьбой внести на рассмотрение парламента документ «о ликвидации соглашения о сотрудничестве еще Советского Союза с Кипром, куда чаще всего выводятся деньги из Украины». «Если бы это можно было принять решением Верховной Рады, то я вас заверяю, что решение было бы давно принято, но это должен быть документ из правительства», - сказал ЛИТВИН. По словам спикера, в случае принятия такого документа, удастся увеличить поступления в бюджет.