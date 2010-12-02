Россия запретила иностранцам торговать в палатках и на базарах

Правительство Россиии запретило в 2011 году использовать иностранных работников в розничной торговле алкоголем, лекарствами, торговле на рынках и в палатках, а также в розничной торговле вне магазинов, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ.

«Правительство Российской Федерации постановляет установить на 2011 год допустимую долю иностранных работников в сфере розничной торговли в размере 0% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами», - сообщает сайт правительства РФ.

Всем хозяйствующим субъектам, работающим в перечисленных сферах, предписано привести численность работников-иностранцев в соответствие с этим постановлением до 1 января.

Глава федеральной миграционной службы РФ Константин РОМОДАНОВСКИЙ ранее сообщил, что в 2011 году ожидается приезд около миллиона граждан Украины для работы на территории России.