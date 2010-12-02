Школы открыли сезон карантина

Пятнадцать классов в трех школах Бахчисарайского района Крыма закрыты на карантин в связи с повышением уровня заболеваемости учеников острыми респираторными заболеваниями, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС со ссылкой на райотдел образования.

По данным МЧС, закрыты на карантин 10 классов в бахчисарайской школе №3, 4 - в бахчисарайской школе №4 и один класс - в скалистовской школе. «Общее количество учеников составляет 327 человек», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели не уточнили, сколько дней продлится карантин.