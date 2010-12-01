Совмин хочет создать заповедник на базе Неаполя Скифского

Совет министров Крыма инициирует создание археологического заповедника на базе памятника археологии национального значения Неаполь Скифский в Симферополе, сообщила в среду пресс-служба крымского правительства.

«В будущем столица позднескифского государства должна стать одним из наиболее интересных объектов истории Крыма», - заявила крымский вице-премьер Екатерина ЮРЧЕНКО в ходе заседания рабочей группы по охране культурного наследия.

По словам министра курортов и туризма Крыма Александра ЛИЕВА, крымскую автономию ежегодно посещает более 5 миллионов туристов, и львиная доля гостей региона проезжает через Симферополь, с учетом этого Неаполь Скифский имеет все предпосылки стать успешным объектом туристического значения.

Также на заседании рабочей группы была рассмотрена возможность создания Фонда исторического культурного развития Крыма, его средства планируется направлять на поддержание объектов исторического культурного наследия.

ЮРЧЕНКО поручила республиканскому комитету по охране культурного наследия составить перечень этих объектов и провести мониторинг их охраны и использования.