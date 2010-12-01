Менее 1,5% севастопольцев привились от гриппа

5 тысяч 176 человек прошли вакцинацию против гриппа в Севастополе, по данным на 1 декабря, сообщила пресс-служба севастопольской государственной администрации со ссылкой на СЭС города.

"По мнению специалистов, для города с населением в 380 тысяч человек это является крайне низким показателем", - говорится в пресс-релизе.

Начальник управления здравоохранения администрации Виктор ПОЛОГОВ призвал севастопольцев пройти вакцинацию.

"Грипп не простая простуда, потому что в отличие от ОРЗ грипп часто вызывает тяжелые осложнения, представляющие угрозу жизни. В частности, это могут быть пневмонии, инфекции среднего уха, гаймориты, обострения хронических заболеваний - таких, как: сердечная недостаточность, астма, диабет", - сказал он.

Администрация также просит горожан не пренебрегать использованием масок во время контакта с заболевшим, одеваться по сезону, чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещения и т.п.