Румынию нервирует российский флот в Крыму

Президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Бухарест не доверяет России из-за присутствия российских войск рядом с румынской границей, в Приднестровье, и недоволен продлением сроков базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года.

"Мы не чувствуем себя комфортно, так как российские войска развернуты вдоль нашей северной границы - в Приднестровье. Нас совсем не устраивает и факт продления Россией договора о базировании ее флота в Севастополе", - сказал Бэсеску в интервьюрумынской газете Romania Libera.

По его мнению, не больше доверия к Бухаресту и у Москвы.

"Если Россия так дружелюбно относится к государствам Черного моря, почему тогда ей нужен такой большой флот в таком маленьком море?", - задается вопросом президент Румынии.

Россия и Украина в апреле подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.

Основными задачами Черноморского флота в настоящее время являются защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие), отмечает РИА Новости.