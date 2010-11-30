Крымский премьер прооперирован

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ перенес плановую операцию и в настоящее время продолжает курс лечения, сообщил первый вице-премьер крымского правительства Павел БУРЛАКОВ во вторник журналистам в Симферополе.

«Проведена плановая операция и проводится плановое лечение», - сказал он, не уточнив, чем болен глава Совмина Крыма.

«Я не доктор. Это - щепетильные вещи для каждого человека. Мне бы не хотелось за него эти вещи комментировать… Думаю, в ближайшем времени вы зададите ему все вопросы сами», - сказал вице-премьер.

По словам БУРЛАКОВА, он «каждый день на связи» с ДЖАРТЫ, обсуждает с ним «все вопросы».

ДЖАРТЫ, пишет ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники, был прооперирован в Германии. По неофициальной информации, у крымского премьера - прободная язва.