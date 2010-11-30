Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал налоговый кодекс.

Такое решение он принял после совещания, проведенного в аэропорту «Борисполь» перед отлетом в Казахстан, в котором участвовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены правительства.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей президента, малого и среднего бизнеса, сегодня - завтра наработает изменения к налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день есть все условия создать документ, который бы позволил модернизировать экономику и вывести ее из тени.

«Я верю, что через двое суток люди, которые отвечают за этот документ, свое дело выполнят», - сказал президент.