Непогода набедокурила в Крыму
10:20, 30 ноября 2010Крым
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Без света 7 сел и частично Симферополь
Семь крымских сел и частично Симферополь остаются утром 30 ноября без электроснабжения из-за сильного ветра и дождей в понедельник и ночь на вторник, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В Бахчисарайском районе обесточены села Верхоречье, Кудрино, Предущельное, Синапное, в Сакском - Владимировка и Елизаветово, в Симферопольском - Лозовое.
Электрики ведут восстановительные работы.
Крым почти неделю живет в условиях штормового предупреждения.
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