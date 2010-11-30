Непогода набедокурила в Крыму

Семь крымских сел и частично Симферополь остаются утром 30 ноября без электроснабжения из-за сильного ветра и дождей в понедельник и ночь на вторник, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В Бахчисарайском районе обесточены села Верхоречье, Кудрино, Предущельное, Синапное, в Сакском - Владимировка и Елизаветово, в Симферопольском - Лозовое.

Электрики ведут восстановительные работы.

Крым почти неделю живет в условиях штормового предупреждения.