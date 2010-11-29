Памятник татарину открыт в Польше

Памятник «Татарин Речи Посполитой», выполненный из бронзы, открыт в польском городе Гданськ на прошлой неделе, сообщила в понедельник пресс-служба меджлиса крымскотатарского народа.

«Памятник представляет собой воина-всадника в характерном боевом убранстве польского улана, держащего в руках штандарт воинского соединения с мусульманским полумесяцем», - говорится в пресс-релизе.

В торжествах принял участие президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, члены польского правительства, генконсулы Белоруссии, России и Украины, представители общественных организаций татар.

КОМОРОВСКИЙ поблагодарил польских татар, которые служили Польше на протяжении 600 лет.

«Татарин рождается на коне - подтверждением чему является и этот памятник польского татарина - и все мы помним, что польские татары громили врагов Речи Посполитой, врагов Короны и Литвы, будучи непревзойденными наездниками. У своих вызывали восхищение, среди чужих сеяли невероятный страх благодаря храбрости, воинственности и мастерски освоенному военному ремеслу», - сказал глава польского государства.