Украинскую школу в Севастополе обещают достроить через 2-3 года

Украинская школа-коллегиум будет построена в Севастополе через 2-3 года, заявил начальник управления образования и науки городской администрации Сергей КРУГЛОВ.

«Планы строительства в Севастополе украинской школы-коллегиума не меняются... Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы реализуем строительство этого учебного заведения», - сказал чиновник в эфире местной телекомпании.

Полная смета реализуемого с 2007 года проекта составляет 62 млн.грн. Сегодня на строительство школы потрачено около двух третей от общей суммы.

Ранее ставившиеся сроки сдачи объекта уже истекли.