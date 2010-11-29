Украинскую школу в Севастополе обещают достроить через 2-3 года
11:00, 29 ноября 2010Крым
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Сроки вышли, "планы не изменились"
Украинская школа-коллегиум будет построена в Севастополе через 2-3 года, заявил начальник управления образования и науки городской администрации Сергей КРУГЛОВ.
«Планы строительства в Севастополе украинской школы-коллегиума не меняются... Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы реализуем строительство этого учебного заведения», - сказал чиновник в эфире местной телекомпании.
Полная смета реализуемого с 2007 года проекта составляет 62 млн.грн. Сегодня на строительство школы потрачено около двух третей от общей суммы.
Ранее ставившиеся сроки сдачи объекта уже истекли.
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