Россия и Украина договорились об инспекциях на Черноморском флоте

20:20, 26 ноября 2010
Крым
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Автографы поставили главы МИДов

Правительства России и Украины заключили соглашение о взаимодействии при проведении инспекций в местах дислокации воинских формирований российского Черноморского флота в Крыму.

Документ подписали главы министерств иностранных дел РФ и Украины Сергей ЛАВРОВ и Константин ГРИЩЕНКО в пятницу в Москве.

Соглашение заключено по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

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