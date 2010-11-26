Россия и Украина договорились об инспекциях на Черноморском флоте
20:20, 26 ноября 2010Крым
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Автографы поставили главы МИДов
Правительства России и Украины заключили соглашение о взаимодействии при проведении инспекций в местах дислокации воинских формирований российского Черноморского флота в Крыму.
Документ подписали главы министерств иностранных дел РФ и Украины Сергей ЛАВРОВ и Константин ГРИЩЕНКО в пятницу в Москве.
Соглашение заключено по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.
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