Россия и Украина договорились об инспекциях на Черноморском флоте

Правительства России и Украины заключили соглашение о взаимодействии при проведении инспекций в местах дислокации воинских формирований российского Черноморского флота в Крыму.

Документ подписали главы министерств иностранных дел РФ и Украины Сергей ЛАВРОВ и Константин ГРИЩЕНКО в пятницу в Москве.

Соглашение заключено по итогам переговоров президентов двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.