Совмин Крыма планирует привлечь $13 млрд. иностранных инвестиций

Совет министров Крыма готов гарантировать инвесторам безопасность вложенных в экономику региона средств и планирует в ближайшие годы привлечь 13 млрд. долларов иностранных инвестиций, заявил первый заместитель председателя крымского правительства Павел БУРЛАКОВ в пятницу на Черноморском экономическом форуме в Ялте.

«Совет министров готов обеспечить инвесторам безопасность вложений в экономику Крыма и эффективные условия для работы», - сказал БУРЛАКОВ

Экономика Крыма за года независимости Украины получила только 780 млн. долларов иностранных инвестиций.

«В ближайшие годы мы рассчитываем привлечь 13 миллиардов долларов», - заявил замглавы Совмина, не уточнив как.

Украинский вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ заявил, что в последние месяцы, после нормализации политической обстановки в стране, интерес бизнеса к Украине повысился, сообщила пресс-служба Совмина.

Черноморский экономический форум организован по инициативе Совмина Крым под патронатом президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Он собрал более 250 представителей правительственных, деловых и экспертных кругов Украины и стран Черноморского бассейна.