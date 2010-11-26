Турция намерена открыть генконсульство в Симферополе

Турция намерена открыть генеральное консульство в Симферополе, заявил турецкий министр промышленности и торговли Нихат ЭРГЮН в четверг на встрече с исполняющим обязанности постоянного представителя президента Украины в Крыму Виктором ПЛАКИДОЙ.

По мнению ЭРГЮНА, открытие генконсульства будет способствовать налаживанию двусторонних связей, сообщила пресс-служба крымского представительства главы государства.

Турецкий министр не уточнил сроки открытия генерального консульства.

Сейчас в Крыму функционирует почетное консульство Турции.

ЭРГЮН также подтвердил готовность турецких деловых кругов к сотрудничеству с крымчанами.

«Мы - добрые соседи, между нами только Черное море. Мы видим большой потенциал Крыма и готовы делиться опытом. Мы видим перспективу в развитии логистического направления, внедрении опыта технопарков, создания платформы в развитии малого и среднего бизнеса. Турецкие инвесторы готовы прийти в Крым», - сказал глава минпрома Турции, прибывший на полуостров для участия в Черноморском экономическом форуме.