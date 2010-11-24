ГАИ призывает водителей "переобуть" машины

Госавтоинспекция Украины рекомендует водителям в связи с ухудшением погодных условий быть более внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, с особой осторожностью передвигаться по мостам и эстакадам, сообщила пресс-служба ГАИ.

По информации гидрометцентра, с 25 ноября в Украине ожидается снижение температуры, мокрый снег, дожди.

ГАИ отмечает, что стандартные рекомендации для холодного времени года включают в себя замену резины на зимнюю, проверку тормозной системы и светотехники, соблюдение правил парковки.

Призыв «переобуть» автомобиль носит рекомендательный характер, и делается это, прежде всего, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.