Ремонт единственной подлодки Украины выполнен на 85-90%

Ремонтные работы на подводной лодке Военно-морских сил Украины «Запорожье» выполнены на 85-90%, сообщил временно исполняющий обязанности начальника 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России, главный инженер предприятия Александр БАКЛАНОВ в среду журналистам в Севастополе.

По его словам, есть уверенность, что завод и другие ремонтные предприятия выполнят все запланированные мероприятия по подготовке корабля к проведению в декабре швартовых испытаний.

Офицер сообщил, что предприятие совместно с ЦКБ «Черноморец» на «Запорожье» произведен ряд работ. «Это часть работ докового ремонта, часть работ по корпусным конструкциям, на системах и механизмах, обслуживающих системах и системах жизнеобеспечения и боевых системам подводной лодки», - сказал БАКЛАНОВ.

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ в среду в Севастополе сообщил, за с 2001 года на восстановление технической готовности лодки выделено около 40 млн. грн. Он заявил, что сегодня стоит задача провести в декабре текущего года швартовные испытания «Запорожья», а в мае следующего года - ходовые испытания.

Подлодка спущена на воду в Ленинграде в 1970 году. До 1990 года была в составе ВМФ СССР. Украина получила лодку в период раздела Черноморского флота.