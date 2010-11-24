Украина благодарит Россию за стажировку ее моряков на субмарине

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ благодарит моряков Черноморского флота России за предоставленную украинским подводникам возможность стажироваться на российских подлодках.

«Я хотел бы поблагодарить наших побратимов, коллег, моряков Черноморского флота России, которые решили вопрос о стажировке экипажа подводной лодки «Запорожье» на подводных лодках ЧФ РФ», - сказал ЕЖЕЛЬ в среду журналистам в Севастополе после посещения «13-го судоремонтного завода ЧФ РФ» и подлодки «Запорожье», которая здесь ремонтируется.

Министр отметил, что подготовка экипажа лодки «Запорожье» в стояночных условиях, кроме некоторых подразделов, в частности, электромеханической боевой части, носит в известной мере виртуальный характер, а непосредственно подготовка проводится там, где есть действующие механизмы.

«Буквально в субботу будущий командир корабля, а также командир электромеханической боевой части, другие офицеры (лодки «Запорожье») вернулись из похода, где они стажировались на подводной лодке Черноморского флота России («Алроса»)», - сказал ЕЖЕЛЬ.